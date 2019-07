"Der perfekte Kapitän": Eckardt und Co. in der Saison 2019/20

Die Spielführer der 3. Liga

"Er ist der perfekte Kapitän". Das sagt Jenas Trainer Lukas Kwasniok über René Eckardt, der auch in der Saison 2019/20 die Spielführerbinde bei den Thüringern tragen wird. Für Routinier Moritz Stoppelkamp ist "es ist eine Ehre, in der Stadt, in der du geboren bist, die Mannschaft aufs Feld zu führen". Wer führt seine Mannschaft sonst noch auf das Feld? Die Kapitäne der 3. Liga... imago images