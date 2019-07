Chemnitz holt neuen Linksverteidiger aus Neuseeland

Zwei Tage nach dem ersten Saisonspiel hat der Chemnitzer FC noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Linksverteidiger Thomas Doyle (27) ist bereits der achte Sommer-Neuzugang an der Gellertstraße.

"Nach 27 Jahren in Neuseeland wollte ich unbedingt nach Europa", wird Doyle in der Chemnitzer Pressemitteilung zitiert: "Ich möchte hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und somit meine Chancen auf weitere Einsätze in der Nationalmannschaft erhöhen." Sofort zurück in die Heimat will der Linksverteidiger aber nicht. "Wir haben mit den Verantwortlichen des CFC besprochen, dass ich mich zunächst voll und ganz auf meine Eingewöhnung in Chemnitz konzentrieren möchte. Das ist aktuell das Wichtigste."

Doyle wurde im neuseeländischen Auckland geboren. Über die Jugend des Auckland City FC entwickelte sich der 1,84 Meter große Abwehrspezialist zum Nationalspieler seines Heimatlandes. Für die neuseeländische Auswahl lief Doyle bislang insgesamt 15-mal auf und gewann 2016 die Ozeanien-Meisterschaft. Seit dem Jahr 2014 spielte Doyle für den neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix, von dem er nun nach Sachsen wechselt.

Das letzte Mannschaftstraining im Mai

"In unserem Kader fehlte noch ein gelernter Linksverteidiger", begründet CFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik den Transfer: "Diesen haben wir mit Thomas Doyle gefunden. Er wird unseren Konkurrenzkampf in der Mannschaft noch einmal deutlich erhöhen und gibt dem Trainer eine weitere Option, da er zudem auch in der Innenverteidigung und im linken Mittelfeld einsetzbar ist. Tom bringt eine gute Athletik und Schnelligkeit mit sich." Eine Soforthilfe dürfte Doyle aber nicht sein. Sobotzik fügte noch an: "Wir wissen, dass es Zeit brauchen wird. Tom hat in Neuseeland im Mai das letzte Mal ein Mannschaftstraining gehabt und sich seitdem individuell fit gehalten." Für die Chemnitzer geht es am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker.de) mit dem nächsten Aufsteiger-Duell bei Viktoria Köln weiter.