"Im Spielrhythmus bleiben": Münster empfängt den BVB

Preußen Münster erwartet am 10. August hohen Besuch. Vizemeister Borussia Dortmund hat sich beim Drittligisten angekündigt.

Münster hat am vergangenen Freitag die Drittliga-Saison bei 1860 München eröffnet (1:1) und erwartet nun auf Liga-Ebene die Spiele gegen Jena, in Duisburg und gegen Kaiserslautern. Am Pokalwochenende sind die Preußen nicht im Pflichtspieleinsatz, konnten für die Pause aber einen attraktiven Gegner für ein Testspiel gewinnen. Dortmund kommt ins Preußenstadion, wie Münster am Dienstag vermeldete.

Am 26. Juni kam es schon zum Kräftemessen zwischen Münster und dem BVB (2:3), allerdings war die Elf von Trainer Sven Hübscher bei der Zweitvertretung der Schwarz-Gelben zu Gast. Nun kommt es zum "Rückspiel", allerdings gegen die erste Garnitur der Dortmunder. Am 10. August treffen sich die Kontrahenten um 15 Uhr.

Tags zuvor tritt der BVB noch im Pokal beim Münsters Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen an. Für die Favre-Elf ist der Test in Münster das letzte Spiel vor dem Ligastart am 17. August gegen den FC Augsburg. Für die Adlerträger dagegen "die Gelegenheit, um gegen diesen sehr attraktiven Gegner im Spielrhythmus bleiben zu können", wie der Verein mitteilte.