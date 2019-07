Nun doch: Lippert erhält neuen Vertrag in Nürnberg

Gut zwei Jahre ist es her, dass sich Dennis Lippert vom 1. FC Nürnberg in einem Trainingsspiel schwer verletzte, seitdem musste das Club-Talent pausieren. Nun hat sich der mittlerweile 23-Jährige, der vor seinem Kreuzbandriss sechs Einsätze bei den Profis aufweisen konnte, wieder herangekämpft. Sein am Ende der letzten Saison ausgelaufener Vertrag am Valznerweiher wurde bis Juni 2020 verlängert.

Neuer Vertrag beim 1. FC Nürnberg: Dennis Lippert erhält eine Chance für die zweite Mannschaft.