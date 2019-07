"Keine Schuld": Viel Zuspruch für "Eigentor-Doppelpacker" Sarr

Es war ein gebrauchter Tag für Marian Sarr: Dem Abwehrspieler sind zum Saisonauftakt von Carl Zeiss Jena zwei Eigentore unterlaufen, die zu einer 1:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt führten. Mitspieler und Trainer nahmen den Neuzugang aber in Schutz. Chefcoach Lukas Kwasniok bat angesichts der fußballerischen Entwicklung seiner Mannschaft ohnehin um Geduld.

Als das Jenaer Heimspiel gegen Ingolstadt nach mehr als vier Minuten Nachspielzeit abgepfiffen worden war, starrte Sarr erstmal für ein paar Sekunden ins Leere. Der 24-Jährige hatte ein echtes Horrordebüt für den FCC erlebt und mit seinen zwei Eigentoren quasi im Alleingang für die Niederlage der Thüringer gesorgt. Eine bittere Premiere: Anders als in den beiden Bundesligen unterlief noch keinem anderen Profi seit Gründung der 3. Liga im Jahr 2008 ein solcher "Eigentor-Doppelpack".

Während Sarr wenige Minuten später schon wieder etwas zuversichtlicher schauen konnte und trotz seiner Eigentore als Autogrammgeber bei den FCC-Fans am Tribünenrand gefragt war, nahm Kapitän René Eckardt den vom VfR Aalen gekommenen Verteidiger am "Magenta Sport"-Mikrofon in Schutz. "Das kann jedem Mal passieren. Es ist ärgerlich, dass es ihn zweimal in einem Spiel trifft. Wir werden ihn aufbauen, er hat da keine Schuld", sagte der 29-Jährige, dessen Treffer Jena kurz nach dem Seitenwechsel zunächst in Führung gebracht hatte. Nur vier Minuten nach dem 1:0 unterlief Sarr das erste Missgeschick: Bei einer harten Freistoß-Hereingabe wurde er regelrecht abgeschossen, von seinem Oberkörper war der Ball ins Netz geprallt.

Natürlich werde ich ihn aufbauen. Aber er muss sich keine Gedanken machen, dass das negative Auswirkungen haben wird. Jenas Trainer Lukas Kwasniok

Auch Kwasniok wollte Sarr dafür nicht kritisieren. Vielmehr ärgerte sich der FCC-Coach über das Foulspiel, das dem vom ehemaligen FCC-Profi Maximilian Wolfram getretenen Freistoß vorausgegangen war. Eckardt hatte Maximilian Beister kurz vor der Strafraumkante zu Fall gebracht. "Gerade in der Phase, als Ingolstadt das Spiel so ein bisschen kontrolliert hatte, machen wir das 1:0 und verursachen dann ein völlig unnötiges Foul. Das passiert, aber es war nicht notwendig", sagte der Coach, der mit Blick auf Sarrs zweites Eigentor - diesmal wurde der Rücken des Verteidigers angeköpft - hinzufügte: "Was soll der Junge machen? Er hat ein gutes Spiel gemacht. Natürlich werde ich ihn aufbauen. Aber er muss sich keine Gedanken machen, dass das negative Auswirkungen haben wird."

"Es wird ein Prozess sein": Eckardt und Kwasniok fordern Geduld

Alles in allem hätte sich der 38-Jährige mit einem 1:1 anfreunden können und lobte den Auftritt seiner Mannschaft speziell nach der zerfahrenen Anfangsviertelstunde: "Es gab Phasen, da war es extrem gut." Auch Eckardt betonte: "Wir hatten viel Ballbesitz und viel Kontrolle." Allerdings benötige die Mannschaft noch Zeit, um die Neuzugänge zu integrieren und die neue Spielidee umzusetzen.

In die gleiche Kerbe schlug auch Kwasniok: "Es wird ein Prozess sein, der dauert nicht fünf Wochen und nicht fünf Monate. Der geht vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Ich bitte ein wenig um Geduld. Wir wissen, dass der eine oder andere Zuschauer sich einfach einen langen Ball wünscht. Das ist nicht die Art, wie wir in Zukunft Fußball spielen werden. Ich hoffe, die Menschen davon nach und nach begeistern zu können." Klar sei ihm aber, dass trotz dieser angestrebten Entwicklung auch Ergebnisse hermüssen: "Machen wir uns nichts vor, wir brauchen Siege".