Zwei Eigentore in einem Spiel: Sarr ist nicht der Erste

Eigentor-Doppelpacker in den ersten drei Ligen

Marian Sarr (re.) von Carl Zeiss Jena unterliefen am 1. Spieltag zwei Eigentore. In der 3. Liga ist das noch keinem anderen Spieler passiert - dafür gab es in den Bundesligen schon zuvor unglückliche Eigentor-Doppelpacker... imago images