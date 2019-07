Erfurt muss auf Novy verzichten

Beim bevorstehenden Auftakt der neuen Regionalliga-Saison wird Rot-Weiß Erfurt auf seinen Abwehrspieler Lukas Novy verzichten müssen. Der 28-jährige Abwehrspieler hat sich im Vorbereitungsspiel bei TSV Steinbach Haiger (2:3) am letzten Samstag eine Schulterverletzung zugezogen und wird damit nicht nur am Wochenende bei Viktoria Berlin ausfallen.

Der Verteidiger musste bereits in der 24. Minute der Partie den Platz wieder verlassen, weil er unglücklich auf die Schulter gefallen war. Die genaue Diagnose am Montag erbrachte einen Kapselriss, der ihn laut Vereinsangaben für vier Wochen außer Gefecht setzt.

Eigentlich war Novy als Kapitän für die Thüringer vorgesehen, nun muss also Trainer Thomas Brdaric für die ersten Spiele einen Ersatz suchen - Pierre Becken oder Rico Gladrow kommen dafür infrage. Immerhin wurde Sinisa Veselinovic nach seiner Zerrung rechtzeitig vor dem ersten Spieltag wieder fit.

Trotz des personellen Rückschlags und des großen Umbruches in der Mannschaft freut sich Brdaric auf die kommende Regionalliga-Saison, seine zweite bei den Erfurtern. In einem Interview mit dem MDR sagte er, die NOFV-Regionalliga sei "eine der interessantesten Ligen überhaupt": "Von den Namen her sind immer einige Vereine dabei, die die Liga auszeichnen." Zu den Aufstiegsfavoriten zählt er sein Team nicht, sondern nennt stattdessen Wacker Nordhausen, Energie Cottbus und den Berliner AK. Dennoch sagt er: "Wir möchten über die gesamte Saison eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in der Lage ist, Spiele zu gewinnen."

Auf die Dienste von Tim Heike wird er dabei nicht mehr zurückgreifen. Der ursprünglich bis Sommer 2020 geltende Vertrag des 19-jährigen Ex-Braunschweigers wurde vorzeitig und auf dessen Wunsch hin aufgelöst.