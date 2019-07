Dynamo-Fans verzichten auf Reise nach Karlsruhe

Wenn die Mannschaft von Dynamo Dresden am 2. Spieltag zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC reist, müssen die Sachsen auf die Unterstützung eines Teils ihrer Anhänger verzichten. Die "Ultras Dynamo" treten die Reise nach Nordbaden nicht an. Hintergrund sind die Begleitumstände des Auswärtsspiels in Karlsruhe vor zwei Jahren.

Keine Reise nach Karlsruhe: Fans von Dynamo Dresden verzichten auf das Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Nordbaden. imago images