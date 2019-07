"Kämpferherz": Aalen verpflichtet Appiah

Der VfR Aalen hat am Montagabend die Verpflichtung von Routinier Marcel Appiah bekanntgegeben. Der 31-Jährige kommt ablösefrei vom amerikanischen Zweitligisten Legion FC. Bereits am Dienstag soll der 1,89-Meter große Innenverteidiger ins Mannschaftstraining einsteigen.

Fortan in der Regionalliga für den VfR Aalen aktiv: Marcel Appiah. imago images

"Wir bekommen mit Marcel Appiah einen Defensivspezialisten mit großem Kämpferherz. Wir freuen uns sehr, dass er künftig im VfR-Trikot auflaufen wird", wird Trainer Roland Seitz zitiert.

Appiah war während seiner Profikarriere bereits für Arminia Bielefeld (52 Zweit- und 54 Drittligaspiele) und den VfL Osnabrück in Deutschland am Ball. Bei den Lila-Weißen kam er in 61 Drittligapartien zum Einsatz. Sein Vertrag wurde nach der Saison 2017/18 nicht verlängert. Nun ist er bei Absteiger Aalen gelandet. Sein neues Arbeitspapier beim VfR ist bis zum 30. Juni 2020 gültig.