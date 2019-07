Ramsey-Erbe auf Zeit: Arsenal "gönnt sich" Dani Ceballos

Dani Ceballos (22) wird in der kommenden Saison in London spielen. Der FC Arsenal hat den U-21-Europameister für eine Saison von Real Madrid ausgeliehen.

Es wird nicht einfach für Unai Emery, im kommenden Jahr zu den Top-4 der Premier League aufzuschließen. Klubboss Stan Kroenke, Multimilliardär und Anteilseigener, soll seinem Trainer ein "mageres" Transferbudget von 50 Millionen Euro für diesen Sommer zur Verfügung gestellt haben.

Während Meister ManCity für 70 Millionen Euro FCB-Kandidat Rodrigo von Atletico Madrid holt, und ManUnited rund 55 Millionen Euro für Aaron Wan-Bissaka zahlt, kann sich Arsenal, das bislang mit jeweils zwei Angeboten für Celtic-Außenverteidiger Kieran Tierney (22) und Palace-Topscorer Wilfried Zaha (26) gescheitert sein soll, Dani Ceballos nur auf Leihbasis leisten. Der Vertrag, der am Donnerstag offiziell gemacht wurde, läuft über eine Saison.

Der U-21-Europameister, vor zwei Jahren für 16,5 Millionen Euro von Jugendverein Real Betis zu Real Madrid gewechselt, soll sich aufgrund der mangelnden Perspektive unter Zinedine Zidane übergangsweise für Nordlondon entschieden haben. Emery gilt als großer Fan des zentralen Mittelfeldspielers, der zwei Tore und zwei Vorlagen bei der U-21-EM beigesteuert hat.

Ceballos war in der vergangenen Saison in Madrid sowohl unter Julen Lopetegui, Santiago Solari als auch Zidane kaum zum Zug gekommen, bestritt zumeist nur Kurzeinsätze. Vor allem in der Champions League hatte der gebürtige Sevillano nur drei Gruppenspiele bestreiten dürfen, in der K.-o.-Phase lief er überhaupt nicht auf.

Bei Europa-League-Teilnehmer Arsenal soll Ceballos im Mittelfeld die Lücke schließen, die Aaron Ramsey (28) mit seinem Wechsel zu Juventus hinterlassen hat. Mit Granit Xhaka (26), Lucas Torreira (23), Matteo Guendouzi (20), Mesut Özil (30), Mohamed Elneny (27) und Ceballos streiten sich nun sechs Profis um die zentralen Rollen in Emerys Mittelfeld.