Nach Can-Rücktritt: Wattenscheid vor ungewisser Zukunft

Die SG Wattenscheid 09 steht vor einer ungewissen Zukunft: Nach dem Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Oguzhan Can, der auch der wichtigste Geldgeber des Regionalligisten war, ist unklar, wie es mit dem Verein weitergeht.

Die Nachricht schlug im Bochumer Stadtteil ein wie eine Bombe: Völlig überraschend erklärte der Mäzen am Montagmittag gegenüber dem Vereinsvorstand, dass er "aus persönlichen Gründen" seinen Aufsichtsratsposten mit sofortiger Wirkung niederlege.

Noch eine Woche zuvor war Schalke 04 zum sogenannten "Retter-Spiel" bei den Wattenscheidern zu Gast. Der Verein war in der Vergangenheit immer wieder in finanzielle Schieflagen geraten, Can musste dem Verein immer wieder unter die Arme greifen. Nach eigenen Angaben investierte er einen siebenstelligen Betrag in die SG. Noch im Januar war eine Crowdfunding-Kampagne über 350.000 Euro nötig, um den Spielbetrieb in der Regionalliga aufrechterhalten zu können. Erfolgreich war diese nur, weil Can einen großen Teil der benötigten Summe beitrug.

Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder, darunter auch der frühere Schalker Präsident Josef Schnusenberg, wollen in Kürze beraten, welche nächsten Schritte zu gehen sind. Von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Wahl einer neuen Vereinsspitze wird bereits gesprochen.

Pikantes Detail am Rande: Sportdirektor Peter Neururer hatte erst durch einen Journalisten-Anruf von dem Rücktritt erfahren. "Der Aufsichtsratsvorsitzende tritt zurück und man selbst als Angestellter des Vereins bekommt das nicht mit", sagte Neururer der "Neue Ruhr Zeitung".

Unter erschwerten Bedingungen setzt derweil Trainer Farat Toku die Saisonvorbereitung fort. Zuletzt hatte die SG Torhüter Baboucarr Gaye, zuletzt bei Arminia Bielefeld, verpflichtet. Am Samstag steht mit dem Gastspiel bei dem SC Verl die erste Partie der neuen Regionalliga-Saison an.