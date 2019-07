Jahn-Kapitän Grüttner: "Jeder ist heiß auf die Saison"

Am vergangenen Sonntag gelang Jahn Regensburg mit dem 2:1-Sieg gegen den Bundesligisten Mainz 05 die Generalprobe vor dem Ligastart, eine Woche später wird das Team von SSV-Trainer Mersad Selimbegovic zum Auftakt in der 2. Bundesliga den VfL Bochum in der heimischen Continental-Arena empfangen. Die Torschützen gegen Mainz, Max Besuschkow und Marco Grüttner, äußerten sich nach dem letzten Test und vor dem ersten Pflichtspiel zum aktuellen Trainingsstand der Mannschaft, zu den Neuzugängen und zur kommenden Spielzeit.

Voller Vorfreude auf seine vierte Saison bei Jahn Regensburg: Kapitän Marco Grüttner. imago images