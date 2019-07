Azzouzis Ziel: "Eine gute Mannschaft - und nicht eine neue"

Am Sonntag startet für die SpVgg Greuther Fürth die neue Zweitliga-Saison. Ganz zufrieden ist Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport beim Kleeblatt, mit dem Kader noch nicht - doch er setzt ohnehin lieber auf Kontinuität.

"Wenn man in der zweiten Liga arbeitet, muss man versuchen, seinen Weg zu finden, unser Weg ist klar definiert - und ich möchte nicht wieder auf dem leidigen Thema Geld herumreiten: Die Gegebenheiten sind nun mal so, wie sie sind", stellt Azzouzi im großen Interview der "Nürnberger Nachrichten" klar: "Dennoch können wir eine gute Rolle spielen, das haben wir in der Vergangenheit oft genug bewiesen, auch wenn es in den letzten zwei, drei Jahren in die falsche Richtung gegangen ist."

In der Saison 2018/19 wurde es am Ende Rang 13, 42 Punkte bedeuteten sieben Vorsprung auf Platz 16 und 15 Rückstand auf Relegationsplatz 3. Nach dem Geschmack der Verantwortlichen darf die SpVgg nun natürlich wieder ein Stück weiter vorne landen. Azzouzi ist optimistisch: "Unser Umbruch fällt nicht so groß aus, weil wir im letzten Jahr schon viel gemacht haben. Darauf aufbauend wollen wir jetzt die Mannschaft weiterentwickeln. Ich habe ein gutes Gefühl dabei."

Für uns ist wichtig, unsere jungen Leute zu entwickeln. Rachid Azzouzi

Trainer Stefan Leitl muss mit dem vorhandenen Personal auskommen, gerade in der Offensive könnte sich aber noch etwas tun. "Ich wünsche mir in der Regel Kontinuität in einem Kader. Auch nach der vergangenen Saison und Platz 13 habe ich gesagt: Die Mannschaft hat mein Vertrauen, wir wollen uns deshalb bloß punktuell verstärken, vor allem im Angriff", so Azzouzi: "Für uns ist wichtig, unsere jungen Leute zu entwickeln. Unser Ziel ist es, eine gute Mannschaft zu haben und nicht eine neue." Die möglichst starke Einheit steht am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) auf der Probe, wenn Erzgebirge Aue im Frankenland zum ersten Saisonspiel zu Gast ist.