Schreckmoment bei Griezmann-Debüt - Pulisic gefällt, Abraham sticht

Der FC Barcelona hat seinen ersten Härtetest der Sommer-Vorbereitung in den Sand gesetzt: Die Katalanen verloren im Rahmen des "Rakuten Cup" mit 1:2 gegen den FC Chelsea. Die Hauptschuld am ersten Gegentreffer trug Routinier Busquets, während die Hintermannschaft kurz vor Schluss kollektiv versagte. Neuzugang Griezmann hatte bei seinem Debüt vor allem einen Schreckmoment zu überstehen.

Im Rahmen der Japan-Reise testete Barcelona am Dienstagmittag (MESZ) gegen Europa-League-Sieger Chelsea, am Samstag wartet dann noch das Aufeinandertreffen mit Vissel Kobe - und damit den ehemaligen Barça-Profis Iniesta, Villa und Samper. Im japanischen Saitama feierte Weltmeister Griezmann direkt sein Debüt in der Startelf der Katalanen (Messi und Suarez standen gar nicht im Kader), auf der Gegenseite galt das Gleiche für Ex-Dortmunder Pulisic.

Nach nur zwei Minuten näherte sich Barça erstmals gefährlich an, doch Youngster Oriol Busquets köpfte nach einer Ecke aus sieben Metern drüber. Griezmann war augenscheinlich bemüht, musste aber erst einmal einen Schreckmoment überstehen: Im Mittelfeld rasselte der Franzose böse mit Abräumer Jorginho zusammen, woraufhin der Sommer-Neuzugang sich mit Schmerzen am Boden krümmte und sogar behandelt werden musste. Nach kurzer medizinischer Betreuung konnte Griezmann aber weitermachen.

Abraham erst kläglich, dann im Stolpern

In der Folge kam vor allem Chelsea immer stärker auf: Pulisic ließ Piqué alt aussehen, seinen unplatzierten, aber harten Schuss konnte ter Stegen nicht festhalten. So bot sich Abraham die Riesenchance, doch aus sechs Metern schoss der Engländer über den Kasten (23.). Sekunden später verzog Spielgestalter Mount um Zentimeter. So kam auch die Führung für die Blues nicht mehr überraschend: Sergio Busquets leistete sich einen kapitalen Fehler im Aufbauspiel, Jorginho blockte das Leder direkt zu Abraham. Dieser umkurvte ter Stegen und stolperte das Leder mit links ins Tor - 1:0 (34.).

Das letzte Highlight vor der Pause gehörte Pulisic, der nach einem zu kurzen Rückpass von Dembelé Gegenspieler Piqué narrte und auf links davonzog. Frei vor ter Stegen drosch er das Spielgerät aus spitzem Winkel aber ans Außennetz (40.). Nach der Pause tauschte Ernesto Valverde munter durch, nun kamen auch Keeper Neto (kam von Valencia) und Mittelfeld-Stratege de Jong (kam von Ajax) zu ihren Debüts.

Kepa fliegt und fliegt und fliegt

Der frische Wind tat dem Spiel der Katalanen gut: Malcom feuerte keine 40 Sekunden nach Wiederanpfiff rechts vorbei, Youngster Perez fand kurz darauf nach feinem Dribbling erst in Kepa seinen Meister (55.). Drei Minuten später war es Alena, der dem spanischen Schlussmann in Diensten der Blues erneut sein ganzes Können abverlangte. Nachdem auch Rafinha an Kepa verzweifelte (61.), flauten die katalanischen Bemühungen wieder ab.

Auf der Gegenseite war Kenedy der erste Spieler, der Netos Puls hochschnellen ließ, doch der Kopfball des völlig freien Brasilianers ging meterweit am Tor vorbei (72.). Der nächste Schuss in Richtung Barça-Gehäuse zappelte dann allerdings im Netz: Marcos Alonso wurde auf links nicht angegriffen, zentral vor dem Strafraum fehlte auch für Barkley ein Gegenspieler. Die katalanische Abwehr pennte kollektiv - und Barkley setzte das Leder links neben den Pfosten (81.). Sekunden nach Anbruch der Nachspielzeit markierte Rakitic den Schlusspunkt, als er das Leder aus der Distanz perfekt traf und im linken oberen Eck unterbrachte. So ging die Mannschaft von Trainer Frank Lampard, die am 11. August mit dem schweren Auswärtsspiel bei Manchester United in die Saison startet, als Sieger vom Platz. Für Barcelona beginnt die neue Spielzeit am 16. August in Bilbao.