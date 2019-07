Weltmeister Fekir wechselt für 19,75 Millionen Euro zu Betis

Das dürfte der überraschendste Transfer des Sommers sein: Nabil Fekir (26) wechselt nicht nach Liverpool, nicht zum FC Bayern - sondern zum Schnäppchenpreis nach Sevilla.

Das "Welcome to Liverpool"-Video war schon gedreht, der Medizincheck absolviert, doch dann scheiterte der anvisierte 65-Millionen-Euro-Transfer von Nabil Fekir zum FC Liverpool in letzter Sekunde. Rund 13 Monate später ist diesmal alles geklärt - und Fekir wechselt für 19,75 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Betis nach Sevilla.

Der Weltmeister, den auch der FC Bayern beobachtet hatte, unterschrieb beim letztjährigen Zehnten der spanischen Liga einen Vertrag bis 2023. Mit ihm geht auch sein Bruder Yassin Fekir (22) zu den Verdiblancos, den Grün-Weißen.

Lyon sicherte sich nach eigenen Angaben eine zukünftige Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent (bei Yassin sogar 50 Prozent), die 19,75 Millionen Euro Sockelablöse kann durch Boni auf 29,75 Millionen ansteigen.

Fekir, als 12-Jähriger zu OL gewechselt, kommt in seinen sechs Profi-Jahren beim Ligue-1-Klub auf 193 Pflichtspiele, 69 Tore und 46 Vorlagen. In der vergangenen Saison glänzte er in der Champions League mit drei Treffern und zwei Vorlagen - in der kommenden Saison wird der 21-malige französische Nationalspieler nicht international vertreten sein.