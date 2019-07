Frankfurt will Boateng wieder

Es wäre ein ziemlicher Kracher: Ein Bild-Bericht, wonach die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt an der Rückkehr von Kevin-Prince Boateng arbeiten, ist nach kicker-Informationen korrekt. Boatengs Zukunft ist nach der Ausleihe von Sassuolo Calcio an den FC Barcelona, der eine Kaufoption in moderater Höhe verfallen ließ, offen. Noch.

Kevin-Prince Boateng: Steht seine Rückkehr nach Frankfurt bevor? imago images