Lienharts "perfekter Ort" - Zwangspause für Haberer

Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es an diesem Montag für den SC Freiburg. Während Philipp Lienhart seinen Arbeitsvertrag vorzeitig verlängerte, folgte die Gewissheit, dass Janik Haberer eine Zwangspause bevorsteht.

Am vergangenen Freitag musste Haberer beim 2:4 im Test gegen den VfB Stuttgart in der 88. Spielminute ausgewechselt werden. Nun kam bei einer Kernspin-Untersuchung heraus, dass der 25-Jährige einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk erlitten hat. Wie der Sport-Club mitteilte, steht dem Mittelfeldspieler nun eine mehrwöchige Zwangspause bevor. Haberer wird allerdings nicht abreisen und bleibt daher weiter bei der Mannschaft im Trainingslager im österreichischen Schruns.

Lienhart verlängert in Freiburg

Dort befindet sich auch Philipp Lienhart, von dem es aus Freiburger Sicht gute Nachrichten gab. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag mit dem Sport-Club vorzeitig. Zu den Details machte der Klub wie gewohnt keine Angaben, allerdings ließ man den 23-Jährigen zu Wort kommen. "Ich freue mich über das Vertrauen des Klubs. Das möchte ich jetzt auf dem Platz bestätigen. Es gab ehrlicherweise auch andere Anfragen, aber Freiburg ist der perfekte Ort, um mich weiterzuentwickeln", sagte der Abwehrmann via vereinseigener Website.

Lienhart trägt seit 2017 das Trikot der Freiburger. In der vergangenen Spielzeit kam er 14-mal in der Bundesliga zum Einsatz. In der kommenden Saison sollen weitere Spiele natürlich dazukommen, wie der Österreicher betonte. "Ich hoffe, dass ich richtig durchstarten kann. Absolut positiv ist, dass ich eigentlich trotz Verletzungen nie richtig draußen war aus dem Team."