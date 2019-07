Nach Simpson, Smith: ERCI verpflichtet auch Bailey

Der ERC Ingolstadt hat seine Kaderplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen. Die Oberbayern verpflichteten den kanadischen Stürmer Matt Bailey und besetzten damit die letzte Stelle im Aufgebot.

Der 28 Jahre alte Bailey kommt von Mora IK aus der ersten schwedischen Liga. "Matt war in Mora zuletzt zwei Jahre Assistenzkapitän. Dieses Amt in Schweden so schnell übertragen zu bekommen ist selten und zeugt von seinen Führungsqualitäten", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

Nach vier Jahren an der University of Anchorage in der NCAA hatte Bailey mit einem Einstiegsvertrag der Anaheim Ducks zunächst drei Spielzeiten in der AHL (und kurzzeitig der ECHL) verbracht. Zum Ende der Saison 2016/17 erfolgte der Wechsel nach Schweden, wo er gut zwei Jahre im Trikot von Mora spielte (54 Scorerpunkte in 119 Spielen).

Für die Schanzer ist es die dritte Stürmer-Verpflichtung in den letzten beiden Wochen, nachdem der ERCI zunächst die Akquisen von Wayne Simpson und zuletzt Colin Smith vermeldet hatte.