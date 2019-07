Darmstadts Doppelpech: Platte und Honsak fallen aus

Mit einer durchwachsenden Leistung verlor der SV Darmstadt am Samstag die Generalprobe für den Zweitligastart gegen Vitesse Arnhem - und zusätzlich zwei Offensivspieler, deren Verletzungen nun feststehen.

Im Test gegen Arnhem knickte Außenstürmer Mathias Honsak kurz nach der Pause um und musste gestützt von Betreuern das Feld verlassen. Die Diagnose: Das Sprunggelenk ist überdehnt, aber die Bänder wurden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sommertransfer von RB Salzburg wäre bereits der dritte Neuzugang nach Erich Berko und Brayson Manu, der den Saisonstart gegen den Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de)verpassen könnte. Laut Vereinswebsite stehe sein Einsatz noch in der Schwebe.

Sicher ausfallen wird hingegen Stürmer Felix Platte, der bereits 13 Minuten nach seiner Einwechslung den Platz verlassen musste. Die Verletzung stellte sich als Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel heraus.