Glasner: Freude über "super Test" und viele Erkenntnisse

Oliver Glasner war hoch zufrieden. "Ein super Test", freute sich Wolfsburgs Trainer über ein temporeiches und umkämpftes 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul - und über wichtige Erkenntnisse nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Aus dem Trainingslager in Schladming berichtet Sebastian Wolff

Im ersten Durchgang hatte der VfL defensiv nur wenig zugelassen, nach vorne aber nur wenig Zwingendes kreiert. Das änderte sich nach einem kompletten Wechsel und mit Weghorst zur zweiten Hälfte. "Vor der Pause haben wir zu viel in die Breite und zu wenig in die Tiefe gespielt", monierte der Coach. Herausgekommen ist ein Pausenrückstand, weil Muriqi nach einem Standard am schnellsten schaltete und zur von rund 2000 türkischen Fans bejubelten Fenerbahce-Führung traf (25.).

Glasners Komplett-Austausch veränderte die Partie gänzlich - diese Erkenntnis gewann auch der Österreicher selbst. "Wir hatten viele Möglichkeiten, haben sehr hoch verteidigt, aber auch ein bisschen zu viel zugelassen." Tatsächlich verzeichnete Fenerbahce insgesamt drei Aluminium-Treffer, verdient hatte der VfL den Ausgleich durch Weghorst (63.) dennoch. Auffällig: Vorlagengeber William agierte auf der rechten Seite im zweiten Durchgang klarer und präziser als zuvor Neuling Mbabu. Und die offensive Dreierreihe mit Weghorst, Klaus und vor allem Brekalo erzeugte mehr Durchschlagskraft.

Glasner zufrieden: "Es ist vieles von dem sichtbar, was wir trainieren. "Noch nicht dabei war am Montagabend in Kapfenberg Renato Steffen. Der Schweizer hatte sich während des ersten Trainingslagertages eine Oberschenkelverhärtung zugezogen, zuletzt aber die Intensität schon wieder gesteigert. "Er wollte unbedingt spielen", verrät Glasner, "aber wir wollten kein Risiko eingehen." Steffens Stunde soll am Samstag zum Abschluss des Österreich-Aufenthaltes in Salzburg gegen Union Berlin schlagen.