Robin Koch: "Die EM hat mir gut getan"

Obwohl SC-Verteidiger Robin Koch bei der U-21-Europameisterschaft in Italien nur wenige Minuten gespielt hat, hat er aus dem Turnier für sich viele positive Erfahrungen mitgenommen. Jetzt will er in Freiburg auf seine Stammposition zurückkehren.

Aus Freiburgs Trainingslager in Schruns berichtet Daniela Frahm

Manche SC-Fans im Trainingslager in Schruns mussten zweimal hingucken, um Robin Koch zu erkennen und ihn nicht für einen Neuzugang zu halten. Der eigentlich dunkelhaarige Verteidiger ist im Sommerurlaub erblondet und kann derzeit Rückkehrer Jonathan Schmid Konkurrenz machen. Eine Wette mit einem Freund steckt dahinter, erklärt Koch, nach dem Trainingslager dürfe er aber wieder zu seiner normalen Haarfarbe zurückkehren. Sportlich hofft er ebenfalls auf ein Comeback - auf seiner Stammposition in der Innenverteidigung. Wegen verschiedener Ausfälle lief er in der vergangenen Saison in den meisten Fällen im defensiven Mittelfeld auf, bis ihn ein Innenbandriss im Knie Mitte Februar selbst zum Pausieren zwang. "Ich sehe mich als Innenverteidiger, das bleibt meine angestammte Position", sagt Koch. Und auch Trainer Christian Streich hat ihn wieder für die letzte Abwehrreihe vorgesehen.

Im April kehrte der 23-Jährige in den Kader zurück und hatte in den letzten drei Saisonspielen noch 90-Minuten Einsätze, zwei davon als Innenverteidiger, die ihm wahrscheinlich auch die EM-Teilnahme mit der U 21 sicherten. "Die hatte ich wegen meiner Verletzung mehr oder weniger schon abgehakt", sagt Koch, der sich deshalb freute, überhaupt mit in Italien gewesen zu sein, auch wenn es letztlich bei zwei Kurzeinsätzen blieb. "Es war schön, mit den Jungs ein letztes Mal in der Kombination zusammen zu sein, und es war eine gute Erfahrung so ein Turnier zu spielen, das nah an den Herrenbereich herankommt", findet Koch, "wir hatten eine super Mannschaft und ich konnte viel mitnehmen, auch was das Menschliche angeht."

Auch wenn der Urlaub durch die EM deutlich kürzer ausfiel als bei seinen Freiburger Mannschaftskollegen, freut er sich, wieder mit ihnen auf dem Platz zu sein. "Die viereinhalb Wochen extra haben mir gut getan", glaubt Koch, er habe durch die kurze Pause "nicht viel verloren" und ist zusammen mit EM-Torschützenkönig Luca Waldschmidt auch wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Jetzt gilt es Frische und Spritzigkeit zu bekommen, das wird sicher noch ein, zwei Tage dauern, aber dann sind Luca und ich wieder voll im Saft", sagt Koch.