Mislintat scherzhaft: "Können versuchen, Peter Crouch auszuleihen"

Nach der schweren Verletzung von Sasa Kalajdzic wird der VfB Stuttgart wohl keinen Eins-zu-eins-Ersatz verpflichten. Sportdirektor Sven Mislintat ließ wissen, dass für den Österreicher nur ein sehr "begrenztes Portfolio an Spielern" in Frage käme - und warf augenzwinkernd einen im wahrsten Sinne des Wortes ganz großen Namen in den Ring.

Will die Kalajdzic-Verletzung wohl intern auffangen: Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat. imago images