Härtel: "Haben fahrlässig die drei Punkte liegenlassen"

Nach 19 Minuten sah alles nach einem Traumstart der Rostocker in die Saison aus. Aber dann kam der Aufsteiger aus Köln, zeigte Moral und holte noch ein 3:3. Für Trainer Jens Härtel & Co. natürlich immens ärgerlich. Nach der Partie benannte der Coach die größte Baustelle.

Es war eigentlich alles angerichtet in Rostock: Saisonauftakt zu Hause, gute Stimmung, tolles Wetter - und dann trifft in der 19. Minute Aaron Opoku mit einem herrlichen Hackentreffer zum 3:0. Es sah alles so aus, als würde Hansa perfekt in die Spielzeit starten.

Doch der Aufsteiger aus Köln wollte sich nicht so leicht geschlagen geben, kam vor der Pause noch zum 1:3, legte nach dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Treffer nach und erzielte schließlich nach einem herben Ballverlust der Hausherren das 3:3. "Wir haben am Ende fahrlässig die drei Punkte liegenlassen", resümierte Härtel nach der Begegnung bei "MagentaSport". "Wir haben durch den Anschlusstreffer die Tür ein Stück weit aufgemacht, mit dem Sonntagsschuss noch ein Stückchen weiter - und dann fehlte etwas die Überzeugung und der Mut. Dann war es ein katastrophaler Ballverlust und du kriegst das 3:3."

Die Kogge fing zwar fulminant an, brach dann allerdings mehr und mehr auch ein. "Wir haben das Spiel absolut im Griff, sind so gestartet, wie wir uns das vorgenommen haben, nutzen auch unsere Chancen. Sie sind eigentlich mausetot", sagte Kapitän Julian Riedel. "Wenn du im Heimspiel 3:0 führst und dann das 2:3 kriegst, ist es menschlich, dass du anfängst nachzudenken. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das vorher regeln." Ähnlich sah es auch sein Coach: "Wir hätten in der ersten Hälfte mehr Tore machen müssen als die drei. Insgesamt sind wir dann in zu viele Konter gelaufen, waren nicht mehr so kompakt. In der zweiten Hälfte mussten wir vielleicht dem hohen Tempo der ersten Hälfte ein Stück weit Tribut zollen."

Besser zusammen verteidigen

In der kommenden Woche soll das aus Hansa-Sicht nun natürlich besser laufen. Für die Kogge steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! auf kicker.de) das Gastspiel in Halle auf dem Programm. Und Härtel weiß bereits, was dort auf jeden Fall besser werden muss: "Wenn wir nicht alle zusammen gut verteidigen und der ein oder andere einen Schritt weglässt, dann wird das eben bestraft. Das mussten wir heute leider an der eigenen Haut erfahren."