Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal: Was wann wo im TV läuft

Wer überträgt 2019/20 welche Spiele live? Wo laufen wann Zusammenfassungen? Ein Überblick über Bundesliga, 2. Liga und DFB-Pokal im TV.

Erst zur Saison 2021/22 werden die TV-Rechte in der 1. und 2. Bundesliga neu vergeben und Anstoßzeiten reformiert. Doch schon in dieser Saison ändert sich hierzulande etwas an den Sehgewohnheiten der Fußball-Fans: Der Streaming-Dienst DAZN hat das Paket von Eurosport übernommen, zeigt erstmals Bundesliga-Spiele live. Wann laufen 2019/20 welche Spiele im TV?

BUNDESLIGA

Freitag (Anstoß: 20.30 Uhr)

Live: DAZN (Sonderfall: Am 1., 17. und 18. Spieltag überträgt zusätzlich das ZDF)

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, am Samstagabend in der ARD (ab 18.30 Uhr) und im ZDF (ab 23 Uhr)

Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr und 18.30 Uhr):

Live: Sky

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, am Abend in der ARD (ab 18.30 Uhr; außer 18.30-Uhr-Spiel) und im ZDF (ab 23 Uhr, inkl. 18.30-Uhr-Spiel), am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr bei Sport1

Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18 Uhr):

Live: Sky zeigt alle 15.30- und 18-Uhr-Spiele, DAZN die fünf Saisonspiele um 13.30 Uhr

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, frühestens ab 21.15 Uhr in der ARD sowie in dritten Programmen

Montag (Anstoß: 20.30 Uhr - fünf Spiele pro Saison):

Live: DAZN

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, ab 22.15 Uhr bei RTL Nitro (Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga des Wochenendes)

2. BUNDESLIGA

Freitag (Anstoß: 18.30 Uhr):

Live: Sky

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, ab 22.30 Uhr bei Sky Sport News HD und Sport1, am Samstagabend in der ARD (ab 18.30 Uhr) und im ZDF (ab 23 Uhr)

Samstag (Anstoß: 13 Uhr):

Live: Sky

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, am Abend in der ARD (ab 18.30 Uhr) und im ZDF (ab 23 Uhr), am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr bei Sport1

Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr):

Live: Sky

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, ab 19.30 Uhr bei Sky Sport News HD und Sport1

Montag (Anstoß: 20.30 Uhr):

Live: Sky

Highlights: 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, ab 22.15 Uhr bei RTL Nitro (Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga des Wochenendes)

DFB-POKAL

Pay-TV: Sky zeigt weiterhin alle DFB-Pokal-Spiele live und in der Konferenz.

Free-TV: Die ARD überträgt in der 1. und 2. Runde je eine Partie live, ab der 3. Runde je zwei. Neu: Sport1 zeigt ab dieser Saison von der 1. Runde bis einschließlich Viertelfinale je ein Topduell live.