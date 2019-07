Schmidts Auftakt zwischen Rasenmähern

Am Sonntagabend, als der FC Augsburg im Trainingslager in der rund 2800 Einwohner kleinen Gemeinde Bad Häring ankam, leitete Martin Schmidt nur noch eine kurze Einheit über knapp 50 Minuten. So richtig los ging's dann an diesem Montag. Sportlich zufriedenstellend - allerdings mit ein paar Störgeräuschen.

Hatte mit Nebengeräuschen zu kämpfen: FCA-Coach Martin Schmidt. imago images