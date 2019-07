CL-Quali: Ajax muss zu PAOK

In der Vorsaison sorgte Ajax Amsterdam in der Champions League für Furore, dennoch müssen die Niederländer sich in diesem Jahr erst noch für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren. Und der am Montag ausgeloste erste Schritt hätte durchaus leichter ausfallen können.

Seit dieser Saison muss kein Bundesliga-Klub mehr durch die CL-Qualifikation, die vier Ersten haben einen Startplatz in der Gruppenphase sicher. Entsprechend fand sich am Montagmittag kein deutscher Klub in den Loskugeln, als in Nyon die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation ausgelost wurde - noch bevor in dieser Woche die zweite Runde überhaupt erst gestartet wird.

Einsteiger in der 3. Runde werden PAOK Saloniki und Ajax Amsterdam sein - und die Auslosung führte die Meister aus Griechenland und den Niederlanden direkt zusammen, im Rückspiel wird Ajax Heimrecht genießen.

Die weiteren Partien des sogenannten "Meister-Wegs" klären sich dann erst mit dem Ausgang der anstehenden Zweitrunden-Begegnungen. Celtic würde bei einem Weiterkommen gegen Nomme Kalju (Estland) auf Cluj (Rumänien) oder Maccabi Tel-Aviv (Israel) treffen, Serbiens Meister Roter Stern Belgrad nach einem eventuellen Ausschalten von HJK Helsinki (Finnland) auf The New Saints (Wales) oder den FC Kopenhagen (Dänemark).

Die auf dem sogenannten "Liga-Weg" eigentlich ausgeloste Paarung Krasnodar gegen Kiew kann entsprechend der UEFA-Vorgaben, nach denen die Teams aus der Ukraine und Russland nicht aufeinandertreffen sollen, so nicht stattfinden. Krasnodar trifft stattdessen nun auf den direkt anschließend gezogenen FC Porto, Kiew bekam mit dem folgenden Los den Club Brügge zugeteilt.

Die Partien der dritten Qualifikations-Runde werden in der ersten Augusthälfte stattfinden: am 6./7. August die Hinspiele, am 13. August die Rückspiele. Bereits zuvor, am 5. August, werden in Nyon die Partien der Play-offs zur Gruppenphase ausgelost.

Die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation im Überblick