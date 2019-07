"Möglichst viel Erfahrung sammeln, mich persönlich und fußballerisch verbessern" sowie eventuell die Schule beenden - das sind die Ziele, die sich Dresdens Matthäus Taferner für sein erstes Jahr in Deutschland gesetzt hat. Der junge Österreicher (18) scheint sich nach seinen ersten Wochen in der sächsischen Landeshauptstadt bereits akklimatisiert zu haben und könnte zum Saisonauftakt am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (13 Uhr, LIVE! bei kicker.de) in der Startelf stehen.

Bei der Bekanntgabe seiner Verpflichtung hatte Dresdens Neuzugang im Rudolf-Harbig-Stadion fast noch ein wenig fremd gewirkt. Es schien fast, als ob ein junger Mann sich im Rahmen einer Stadiontour vor der Tribüne ablichten lässt. Nun, rund vier Wochen später, ist der 18-Jährige mit dem Lockenkopf auf einem guten Wege, seine Skeptiker zu überzeugen - ohne sich selbst jedoch zu großem Druck auszusetzen.

Erste Aufnahme: Matthäus Taferner bei seiner Vorstellung im Juni. imago images

Sich selbst charakterisiert Taferner als sehr leidenschaftlich auf dem Platz. "Ich gebe immer Vollgas. Abseits des Platzes bin ich eher ruhiger und zurückhaltend", so der Mittelfeldakteur, der im Sommer aus Innsbruck auszog, um "die Fußballwelt auch fernab meiner Heimat kennenzulernen". Dass er nun in Dresden gelandet ist, liegt zwar zu einem großen Teil an Landsmann Sascha Horvath ("Letztendlich haben seine Berichte mit dazu geführt, dass ich jetzt hier bin"), andererseits zog ihn auch der Mythos "Dynamo Dresden" in seinen Bann: "Einen Verein wie diesen gibt es in meiner Heimat einfach nicht", schwärmt der Youngster jetzt schon von seinem neuen Arbeitgeber und legt noch einen drauf. "Auch für deutsche Verhältnisse verbirgt sich eine riesige Bewegung hinter dem Namen Dynamo Dresden."

Die Matura muss noch warten

Um sich den Traum von der 2. Bundesliga in Deutschland zu erfüllen, zog er die fußballerische der schulischen Ausbildung vor. Ein Jahr fehlt Taferner noch bis zur Matura, dem österreichischen Pendant zum deutschen Abitur. Ob und wie er dieses während seiner Zeit in Deutschland absolvieren werde, sei "in der Tat etwas kompliziert. Wir prüfen momentan, welche Optionen und Möglichkeiten es gibt."

Reflektierter Umgang mit den Karrierezielen

Den Umständen geschuldet, liegt aktuell der Fokus also voll auf Fußball. Für seine Premierensaison will Taferner "möglichst viel Erfahrung aufsaugen und mich persönlich und fußballerisch verbessern". An mehr will der gebürtige Klagenfurter noch nicht denken, schließlich würde er sich, wenn er sich "zu hohe Ziele stecke, selbst unnötigen Druck" aufhalsen. Dementsprechend reflektiert geht der U-Nationalspieler Österreichs seine Karriereplanung an: "Ich möchte einfach immer mein Bestes geben, sodass ich mir am Ende meiner Karriere nicht vorwerfen kann, ich hätte aus eigener Kraft mehr erreichen können."