Koschinat lobt Gislason: "Er ist in erstaunlicher Form"

In der Vorbereitung auf die neue Saison war man beim SV Sandhausen vor allem auf der Suche nach einer neuen Besetzung für das Sturmzentrum. Nach den Abgängen von Andrew Wooten und Fabian Schleusener drängt sich nun vor allem ein Spieler auf, der in der vergangenen Saison in der Offensive nicht unbedingt überzeugen konnte.

Rurik Gislason, Nationalspieler Islands und eigentlich auf den Außenbahnen zu Hause, ist nach der nun beendeten Vorbereitung die erste Wahl für Trainer Uwe Koschinat, wenn es darum geht, die Position des Stoßstürmers zu besetzen. Nach der letzten Spielzeit, die Gislason ohne ein einziges Saisontor beendete, hätte am Hardtwald wohl kaum einer damit gerechnet.

Das Toreschießen war in der Karriere des 31-Jährigen aber nie wirklich sein Aushängeschild, denn auch bei seiner vorherigen Station beim 1. FC Nürnberg konnte sich Gislason in zweieinhalb Jahren nicht einmal in die Torschützenliste eintragen. Ganz anders aber in dieser Vorbereitung auf die am Wochenende startende Zweitligasaison: Ganze fünf Treffer konnte der durch sein markantes Aussehen auffallende Angreifer markieren. Grund genug für seinen Coach Koschinat, ihm ein Sonderlob auszusprechen: "Rurik ist topfit und in erstaunlicher Form. Er ist beweglich und wahnsinnig schnell. Ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann".

Sturmlauf mit Engels

Für den "Unterschied" waren in der Offensive zuletzt Wooten und Schleusener zuständig, beide verließen Sandhausen in diesem Sommer allerdings gen Philadelphia beziehungsweise Nürnberg. Gemeinsam mit Neuzugang Mario Engels soll Gislason nun dafür sorgen, die frei gewordenen Lücken zu schließen und die Abgänge vergessen zu machen. Beim Saisonstart in Kiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) dürften beide in der ersten Elf gesetzt sein.