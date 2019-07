"Für Fahrten zum Training habe ich mir Lerninhalte aufs Handy gesprochen"

Das große Ziel von Karate-Kämpferin Jana Bitsch (28) ist zum Greifen nahe: Erstmals ist ihre Sportart 2020 in Tokio Teil des olympischen Programms. Um den Kopf für die schwierige Olympia-Qualifikation freizuhaben, will die WM-Zweite von 2018 vorher noch ihr Master-Studium in Sportmanagement erfolgreich abschließen.

Eine der besten Karateka des Landes: Jana Bitsch. Deutscher Karate-Verband