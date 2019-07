Fünfstück: "Definiere mich nicht über die Spielklasse"

Als junger Spieler verletzte sich Konrad Fünfstück, der neue Trainer der U 23 bei Werder Bremen, schwer am Knie. Die Folge: Karriereende. Doch anstatt sich hängen zu lassen, dachte der gebürtige Bayreuther um und suchte sich schnell eine neue Herausforderung. Mit seinen mittlerweile 38 Jahren kann der Übungsleiter bereits auf rund 20 Jahre Trainererfahrung zurückblicken.

Gerade einmal 19 Jahre alt war Fünfstück, als ein "kompletter Totalschaden im Knie" seinen sportlichen Werdegang als Spieler frühzeitig beendete und ihn zu einer anderen Aufgabe zwang. Über das Sprungbrett SV Weidenberg, seine erste Trainerstation, bei dem sein Vater Präsident war, landete er bereits wenige Jahre später bei der SpVgg Greuther Fürth, wo er neben der U 23 der Franken nach einiger Zeit auch das Amt des Jugendleiters übernahm.

Es folgte der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern, bei dem er 2015, nachdem er zunächst im Nachwuchsleistungszentrum der Pfälzer tätig war, Cheftrainer der Profimannschaft in der zweiten Liga wurde. Doch schon nach einer Spielzeit, die der FCK auf dem zehnten Tabellenplatz beendet hatte, musste er bei den "Roten Teufeln" wieder gehen.

Über eine erfolgreiche Station beim FC Wil in der zweiten Schweizer Liga ist er nun also in Bremen gelandet, wo er die Reserve in der Regionalliga Nord trainiert. Als Karriererückschritt wertet er das aber keineswegs: "Ich definiere mich nicht über die Spielklasse", so Fünfstück. Auch der finanzielle Aspekt sei nicht entscheidend gewesen, da Geld "ein Kriterium ist, das im Fußball keine Rolle spielen sollte". Letztendlich seien die Menschen und das Umfeld für den Trainer ausschlaggebend.

Mit seinen neuen Schützlingen wird Fünfstück gegen den Lüneburger SK Hansa am Samstag (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker.de) in die neue Regionalligasaison starten. Nach der knappen 0:1-Niederlage in der Generalprobe bei den Sportfreunden Lotte resümiert der neue Trainer, dass "einige Abläufe, die wir in der Vorbereitung einstudiert haben, bereits zu erkennen waren", sich die Mannschaft aber dennoch "in einem Entwicklungsprozess befindet, der interessant zu verfolgen ist".