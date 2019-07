"Die duale Karriere ist ein Geschenk"

Johannes Weißenfeld, Welt- und Europameister mit dem Deutschland-Achter, sitzt seit 2017 im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes - inzwischen in der dritten Saison in Folge. Der 24-Jährige studiert an der Ruhr-Universität Bochum Humanmedizin. Im Sommer 2018 bestand er das Physikum - zur Prüfung flog er direkt aus dem Trainingslager in Österreich ein, wo sich das Team Deutschland-Achter auf die WM vorbereitete.

Kandidat für den Sport-Stipendiat 2019: Johannes Weißenfeld, Welt- und Europameister mit dem Deutschland-Achter. sporthilfe.de