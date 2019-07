Köln erwartet Skhiri zum Medizincheck

Der 1. FC Köln erwartet am morgigen Dienstag Ellyes Skhiri (25) zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift in der Domstadt. Rund sechs Millionen Euro überweist der Aufsteiger für den tunesischen Nationalspieler, der in Zukunft gemeinsam mit dem belgischen Mittelfeldspieler Birger Verstraete die Defensiv-Zentrale der Geißböcke beleben soll.

War zuletzt mit Tunesien beim Afrika-Cup im Einsatz: Ellyes Skhiri. imago images