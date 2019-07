Früherer Top-Ten-Spieler Peter McNamara ist tot

Der ehemalige australische Top-10-Weltranglistenspieler und dreimalige Grand-Slam-Doppelsieger sowie langjährige Tour-Trainer Peter McNamara ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Dies berichtet der britische Tennisjournalist David Law. Via Twitter teilte er mit, dass McNamaras Frau Petra den Tod ihres Mannes, der vor wenigen Wochen 64 Jahre alt wurde, ihm mitgeteilt habe.

In seiner Karriere gewann McNamara fünf Einzeltitel (1979 Berlin, 1980 Brüssel, 1981 Melbourne Hallenturnier und Hamburg sowie 1983 Brüssel). Des Weiteren feierte er als Doppelspieler zusammen mit seinem Partner Paul McNamee 19 Turniersiege, darunter 1979 bei den Australian Open und in Wimbledon in den Jahren 1980 und 1982.

Letztmals bestritten McNamara und McNamee 2012 noch einmal das Turnier in Wimbledon - im Rahmen eines Einladungsturniers mit vielen anderen namhaften früheren Tennisspielern.

Seine beste Platzierung in der Einzel-Weltrangliste war Position sieben (März 1983). Nach seiner aktiven Karriere als Tennis-Profi stieg McNamara ins Trainergeschäft ein. Auf der Tour arbeitete er zusammen mit Spielern wie seinem australischen Landsmann Mark Philippoussis oder dem Bulgaren Grigor Dimitrov.

Zuletzt begleitete McNamara die Chinesin Qiang Wang, die er bis Februar dieses Jahres vier Jahre lang trainiert hatte. Die Zusammenarbeit mit Wang, die aktuell Nummer 14 der WTA-Weltrangliste ist, hatte der fünfmalige ATP-Champion einst begonnen, als die Asiatin noch weit außerhalb der Top 100 lag.

McNamara hatte zuletzt mit Prostatakrebs gekämpft und soll bereits am Samstagabend verstorben sein.