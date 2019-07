Die Top-Neuzugänge der 14 DEL-Klubs

Benedikt Kohl (Straubing Tigers)

Über viele Jahre gehörte der Berchtesgadener Benedikt Kohl (31) zu den verlässlichsten deutschen Abwehrspielern in der DEL, dreimal stand er in einem WM-Aufgebot (2013-15). Zuletzt sorgte eine Viruserkrankung für Probleme, in Straubing will der Rechtsschütze an alte Form anknüpfen. imago images