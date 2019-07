Arnautovic: Premierentreffer, aber kein Sieg mit Shanghai

Gelungener Einstand für Marko Arnautovic in China: Der österreichische Nationalspieler traf im ersten Spiel nach seinem Wechsel von West Ham zu Shanghai - zum Sieg reichte es allerdings nicht ganz.

Der 30-jährige Stürmer wurde beim 2:2 bei Chongqing Lifan zu Beginn des zweiten Abschnitts beim Spielstand von 1:0 für die Gastgeber (Tor durch Fernandinho, früher Gremio und Hellas Verona) eingewechselt und verlieh der Offensive seines neuen Klubs sofort mehr Durchschlagskraft.

Der 25-Millionen-Einkauf war schon beim Ausgleich durch das Eigentor von Yuan Mincheng beteiligt: Auf Arnautovics Zuspiel schloss Oscar ab und der Pechvogel lenkte die Kugel ins eigene Netz. Den zwischenzeitlichen Führungstreffer besorgte der frühere Bundesligaspieler (84 Pflichtspiele für Werder Bremen, 16 Tore) dann selbst, als er eine Oscar-Flanke wuchtig per Kopf im linken Eck versenkte (63.). Sein Trainer Vitor Pereira, der Arnautovic erstmals in den Kader berief, ballte an der Seitenlinie die Fäuste - in der TV-Wiederholung war zu sehen, wie der frühere Coach von 1860 München (2017) den Kopfstoß impulsiv simulierte.

Doch für drei Punkte sollte Arnautovics Premierentreffer nicht reichen, denn Chongqing Lifan glich in der 72. Minute aus. Der frühere Benfica-Stürmer Alan Kardec markierte per Elfmeter den 2:2-Endstand.

Shanghai, der amtierende Meister Chinas, liegt als aktueller Tabellendritter nun zwei Zähler hinter Spitzenreiter Guangzhou Evergrande und einen Punkt hinter Beijing Guoan.