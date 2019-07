Fortuna-Boss Röttgermann: Raman-Ablöse? "Nördlich von 13 Millionen"

Als Nachfolger von Robert Schäfer übernahm Thomas Röttgermann Mitte April als Vorstands-Vorsitzender der Fortuna. Bis Mittwoch bleibt der neue Fortuna-Boss noch im Trainingslager in Österreich. In Maria Alm nahm er sich Zeit für Rück- und Ausblick, sprach über seine Zuversicht, dass Abwehrchef Kaan Ayhan bleibt, warum die vermeintlich kleinen Aufsteiger zu beachten sind, und über seinen Ärger mit dem Nachbarn KFC Uerdingen, der am Sonntag sein erstes Drittligaspiel in der Düsseldorfer Arena bestritt.

Er nahm sich Zeit für Rück- und Ausblick: Düsseldorf-Boss Thomas Röttgermann. imago images