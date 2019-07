Stamm hat keine Angst vor "Haien"

Die deutschen Wasserballer haben sich bei der WM in Gwangju ihren Traum erfüllt und haben das Viertelfinale erreicht. Der Traum von Olympia lebt, doch nun wartet ein schier übermächtiger Gegner, an den Bundestrainer Hagen Stamm allerdings auch gute Erinnerungen hat.

Mit 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) wurde in den Play-offs Südafrika abgefertigt. Es war der höchste deutsche WM-Sieg der Geschichte. Bestwert bis dato war das 22:7 bei der WM 1991 gegen Ägypten. "Unser Traum war, unter die ersten Acht zu kommen", sagte Bundestrainer Hagen Stamm und blickte etwas augenzwinkernd schon mal voraus: "Noch zwei Siege bis zum Vizeweltmeister, dann haben wir uns hier für Olympia qualifiziert."

Dass der 59-Jährige mit seiner Mannschaft das Viertelfinale übersteht, erscheint fraglich - immerhin geht es nun gegen Weltmeister Kroatien. Unabhängig vom Ausgang des Spiels gegen die "Haie" bleibt aber die Tatsache, dass der deutsche Wasserball wieder auf dem Weg der Besserung ist.

Wir haben geliefert! Hagen Stamm

Stamms Einsatz, der 2016 während der großen Krise seiner Sportart das Ruder der Nationalmannschaft ein zweites Mal übernommen hatte, hat sich ausgezahlt. "Die Jungs waren frustriert, es war kein Geld da, wir wussten nicht, wie es weitergeht", erinnerte sich Stamm: "Wir haben versucht, alle davon zu überzeugen, dass wir da hinkommen können, wo wir jetzt sind. Wir haben geliefert." Das DSV-Team hat alle Vorgaben erfüllt. "Das bedeutet für die Jungs ein bisschen mehr Sporthilfe, für uns ein bisschen mehr Reputation und Geld für die Maßnahmen im nächsten Jahr", betonte Stamm.

Japan ist das große Ziel

Das große Ziel ist natürlich die Teilnahme an den olympischen Spielen in Tokio 2020, für die Gastgeber Japan und Weltligasieger Serbien bereits qualifiziert sind. Bei der WM in Südkorea werden zwei weitere Tickets vergeben. Weil Serbien auch noch im Turnier ist, steht fest, dass ein Medaillenplatz die Mindestvoraussetzung ist oder für den Fall, dass die Serben frühzeitig ausscheiden, sogar das Finale.

Realistisch betrachtet dürften die deutschen Chancen, sich bei der WM für die olympischen Spiele zu qualifizieren, eher gering sein. Aller Voraussicht nach wird man den Umweg über das Qualifikationsturnier im nächsten Frühjahr nehmen müssen. Daran denkt im deutschen Team aktuell aber wohl niemand, vielmehr geistern die Kroaten im Kopf herum. "Das ist die Mannschaft, die hier alle schlagen wollen", sagte Lucas Gielen, mit sechs Toren erfolgreichster Werfer gegen Südafrika, mit Blick auf den kommenden Gegner am Dienstag (8.30 Uhr MESZ).

Stamms gute Erinnerungen an Kroatien

In der Vorbereitung kassierte die DSV-Auswahl eine 10:22-Klatsche gegen den zweimaligen Weltmeister, der ob der Tatsache, dass Serbien mit einer stark verjüngten Mannschaft am Turnier teilnimmt, der haushohe Favorit auf den Titel ist. Stamm ist dennoch nicht Angst und Bange: "Ich habe gute Erfahrungen mit Kroatien gemacht", erinnerte sich der 59-Jährige an die EM 2012, als sein Team die Kroaten, damals auch Titelverteidiger, mit 10:9 aus dem Turnier warf: "Es spielt sich leichter, wenn man nicht Favorit ist." Der Bundestrainer ist überzeugt: "Die Jungs haben eine tierische Moral und werden alles in die Waagschale schmeißen."