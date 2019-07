Bergner: "Das hat Appetit auf mehr gemacht"

Mit einem 1:1 gegen Waldhof Mannheim hat sich der Chemnitzer FC am Sonntag in der 3. Liga zurückgemeldet. Cheftrainer David Bergner bewertete das Aufsteiger-Duell "mit gemischten Gefühlen", freute sich aber über die Leistungssteigerung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang.

Als Schiedsrichter Robert Hartmann im Chemnitzer Heimspiel gegen Mannheim zur Pause gepfiffen hatte, lag hinter dem CFC eine schwache erste Hälfte. Nach einem Tor von Maurice Deville befanden sich die Himmelblauen in Rückstand, ohne selbst zu nennenswerten Chancen gekommen zu sein. "Wir haben den Jungs gesagt, dass wir froh sein können, nur mit 0:1 zurückzuliegen", sagte Bergner nach dem Spiel bei "Magenta Sport". "Wir wussten, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen", betonte auch Kapitän Daniel Frahn.

Tatsächlich steigerten sich die Hausherren in Durchgang zwei. "Aggressives Pressen, aggressives Anlaufen, dem Gegner wenig Zeit lassen", nannte Bergner die wesentlichen Elemente. "Mit den Zuschauern haben wir dann die Wende im Spiel gehabt und nicht unverdient den Ausgleich geschafft." Mannheims Marcel Seegert war am Ende einer Chemnitzer Drangphase ein Eigentor zum 1:1 unterlaufen, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. "Der Punkt geht für beide Seiten in Ordnung", hielt Frahn fest.

"Das ist anders als in der Regionalliga"

Bergner nahm gute Ansätze aus dem zweiten Durchgang mit ("Das hat Appetit auf mehr gemacht, darauf lässt sich aufbauen"), hofft aber auch auf einen Lerneffekt - zum Beispiel mit Blick auf das Gegentor durch Maurice Deville, den Dorian Diring mit einem simplen Heber hinter die Abwehrkette in Szene gesetzt hatte. Die Verteidigung habe sich in diesem Moment eigentlich nach hinten fallen lassen müssen, ärgerte sich der CFC-Coach. "Das ist anders als in der Regionalliga. Da müssen wir mit allem, was wir haben verteidigen."