Isner gewinnt das "Augenhöhe"-Finale in Newport - Lajovics Titelpremiere

In Newport wurde der US-Amerikaner John Isner gegen den Kasachen Alexander Bublik seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Finale in zwei Sätzen. Im kroatischen Umag triumphierte Dusan Lajovic erstmals in seiner Karriere. Das rein französische Finale beim WTA-Turnier in Lausanne gewann Fiona Ferro gegen Alize Cornet.

Vierter Titel in Newport: Der US-Amerikaner John Isner. imago images