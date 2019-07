Mikroplastik: EU-Richtlinie bereitet Amateurvereinen Sorge

Eine geplante EU-Richtlinie zur Vermeidung von Mikroplastik hat auch Auswirkungen auf den Fußball: Laut dem Vorhaben der EU darf ab 2022 kein Gummi-Granulat mehr verwendet werden. Dies wird allerdings auch als Unterlage bei Kunstrasenplätzen verwendet. Laut DFB sind rund 6.000 Fußballplätze in Deutschland betroffen, der Verband will deshalb eine längere Übergangsfrist und bekommt Unterstützung vom Bundesinnenminister.

Horst Seehofer, im Kabinett für den Sport zuständig, hat in einem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze sich der DFB-Forderung nach einer sechsjährigen Übergangsfrist angeschlossen. "Als Sportminister werbe ich für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports", sagte Seehofer nun in einem Interview mit der "Welt am Sonntag".

Laut DFB seien die Kunstrasenplätze für den ganzjährigen Trainingsbetrieb der Vereine mit vielen Mannschaften essentiell. Die Umrüstung eines Platzes würde Kosten von geschätzt bis zu einer halben Million Euro verursachen, was viele Vereine sich nicht leisten könnten.

Mitte Mai teilte der DFB noch mit, dass eine "genaue Quantifizierung der in Deutschland von einem möglichen Verbot betroffenen Sportanlagen" nicht möglich sei, weil eine belastbare Datengrundlage fehle.

Laut einer Schätzung des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik gelangt in Deutschland durch Granulat auf Sportplätzen mehr Mikroplastik in die Umwelt als durch Verpackungen und durch Textilwäsche. Andererseits ist demnach die Umweltbelastung durch Reifenabrieb um den Faktor neun höher.

Als Alternative zum Gummi-Granulat auf Sportplätzen stehen Kork, Sand, Hybridrasen - halb Kunst und halb Natur - oder Kunstrasen ganz ohne Verfüllung zur Verfügung. Allerdings ist fraglich, ob die Sportplatzbaufirmen überhaupt die Kapazitäten für eine komplette Umrüstung bis 2021 hätten.

In Baden-Württemberg hat das Innenministerium die finanzielle Förderung neuer Kunstrasenplätze mit Gummigranulat eingestellt, in Rheinland-Pfalz werden sie nicht mehr genehmigt. In Bremen werden sie seit 2011 nicht mehr neu gebaut.