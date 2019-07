Sallai will nur noch nach vorne schauen

In seiner ersten Saison beim SC Freiburg erwischte Roland Sallai einen Traumstart, doch kurz darauf folgte eine monatelange Verletzungspause. Jetzt will der 22-jährige ungarische Nationalspieler in Freiburg endlich richtig durchstarten.

Will nach einem schwierigen ersten Jahr in Freiburg nun voll angreifen: Rolland Sallai. imago images

Aus Freiburgs Trainingslager in Schruns berichtet Daniela Frahm

An diesem Sonntag haben die Spieler ihren freien Tag im Trainingslager und dürfen selbst entscheiden, ob sie einfach mal die Füße hochlegen, am Hotelteich entspannen oder mit der Gondel auf den Hochjoch fahren. Auch wenn Roland Sallai nach den ersten drei Vorbereitungswochen ein bisschen müde ist, würde er wahrscheinlich am liebsten auch heute auf den Platz. "Vielleicht will ich gerade manchmal zu viel und muss noch das richtige Maß finden", sagt der Offensivspieler, "aber ich will nächste unbedingt zur Startelf gehören und dafür gebe ich alles auf dem Rasen."

Erst am Ende der Transferphase 2018 war Sallai nach Freiburg gewechselt, spielte vorher noch mit Apoel Nikosia in der Champions-League-Qualifikation und in der Europa-League-Qualifikation, die der zypriotische Klub verpasste. Ende September gab er dann sein Debüt für den Sport-Club und erzielte beim 3:1-Sieg in Wolfsburg gleich sein erstes Tor. "Der Start war schöner, als ich es mir hätte erträumen können", sagt Sallai, "ich war so glücklich und dann war ich schon bald unglücklich wegen der Verletzung." Wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle sei die Saison für ihn gewesen.

Sieben Einsätze hatte Sallai für den SC, schoss noch ein Tor bei der Niederlage gegen Mainz und fiel ab Ende November mit Adduktorenproblemen aus, die sich länger hinzogen als gedacht. Erst eine Leisten-Operation Anfang März dieses Jahres half ihm richtig, und er kam in den letzten drei Saisonspielen noch zu Kurzeinsätzen. Dadurch hatte er mehr Zeit die neue Sprache zu lernen, als ihm lieb war. Ein Gespräch auf Deutsch traut er sich zwar noch nicht zu, "aber wenn der Coach und die Spieler mit mir reden, verstehe ich eigentlich alles".

Champions League? - Sallai: "Nichts ist unmöglich"

Jetzt will er vor allem daran arbeiten, in der Offensive der Freiburger eine feste Größe zu werden und den linken Flügel zu übernehmen, auf dem Vincenzo Grifo in der vergangenen Halbserie ausgeholfen hat, bevor er wieder zurück nach Hoffenheim ging. "Mir geht es sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich keine Schmerzen mehr habe", sagt der 22-Jährige, "und ich glaube, dass ich jetzt noch stärker bin als vorher." Mit Palermo hat er schon in der ersten italienischen Liga gespielt und mit Nikosia hat er sich den Traum eines jeden Fußballers erfüllt, in der Champions League aufzulaufen - gegen Real Madrid, Tottenham und Borussia Dortmund. "Das erste Spiel im Bernabeu-Stadion war natürlich gleich ein tolles Erlebnis", erzählt Sallai, "aber ich möchte nicht mehr über die Vergangenheit reden, sondern ich will gute Spiele mit Freiburg machen." Und im Gegensatz zu seinen Teamkollegen und den Trainern spricht er dabei nicht nur vom Klassenerhalt, sondern will lieber von noch höheren Zielen träumen. Schließlich weiß er, wie schön es in der Champions League ist. "Wir müssen es versuchen, nichts ist unmöglich", sagt Sallai. Seine Motivation ist derzeit grenzenlos.