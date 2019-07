Kiel verpflichtet "routinierten Zweikämpfer" Ignjovski

Holstein Kiel hat eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Die Störche nahmen Aleksandar Ignjovski unter Vertrag.

Künftig in Kiel am Ball: Ex-Magdeburger Aleksandar Ignjovski. imago images

Der zentrale Mittelfeldspieler trug in der vergangenen Saison das Trikot von Absteiger Magdeburg und war seit Monatsanfang auf Vereinssuche. Diese ist nun abgeschlossen: In Kiel unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag. "Mit Aleksandar Ignjovski konnten wir einen extrem routinierten Zweikämpfer für unser Defensivspiel gewinnen, dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und unserem Auftreten auf dem Platz mehr Robustheit und Ordnung zu verleihen", sagt KSV-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth über den 28-jährigen Neuzugang.

Ignjovski bringt ein ordentliches Erfahrungspaket mit an die Förde: Der Serbe lief 117-mal in der Bundesliga auf und absolvierte 70 Partien in der 2. Liga. 2009 hatte ihn 1860 München von Belgrad nach Deutschland geholt. Später lief er für Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg auf. Vor einem Jahr hatte ihn der damalige Zweitliga-Neuling Magdeburg verpflichtet, für den er aufgrund einer Ellenbogenverletzung nur 17 Spiele bestritt (kicker-Notenschnitt: 3,35). "Mit seiner immensen Erfahrung, seinen körperlichen und kämpferischen Qualitäten, seiner kompromisslosen Zweikampfführung und seinem bedingungslosen Einsatz ist er eine Bereicherung für die Mannschaft", betont Wohlgemuth.

"Ich sehe mich hier als Routinier in der Verantwortung"

Auch Ignjovski weiß, was von ihm in Kiel erwartet wird. "Ich sehe mich hier als Routinier in der Verantwortung, als erfahrener Spieler vorweg zu gehen, die jungen Mannschaftskollegen zu führen und ihnen bestmöglich zu helfen, damit wir unsere Ziele, aus einer stabilen Ordnung attraktiven offensiven Fußball zu spielen, erreichen", erklärte er.