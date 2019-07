"Das hatte ich mir bei meiner Entscheidung für Marco erhofft"

Borussia Mönchengladbach hat das Trainingslager in Rottach-Egern beendet. Trainer Marco Rose und Sportdirektor Max Eberl ziehen nach der Woche am Tegernsee ein positives Fazit.

Mit einem Auslaufen beschlossen die Borussen am Sonntagvormittag ihre Trainingsaktivitäten in Rottach-Egern. Der 2:1-Erfolg im Test gegen den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano rundete das Trainingslager ab und sorgte für ein zufriedenes Gesicht bei Marco Rose. "Das Ergebnis ist wichtig für den Kopf. Wir beenden die Woche mit einem positiven Gefühl", freute sich der Trainer.

Es gab für die Borussen einige gute Nachrichten in den Tagen am Tegernsee. Auf dem Transfermarkt haben sich die Fohlen mit Marcus Thuram (21, EA Guingamp), der sich heute und morgen in Mönchengladbach dem Medizincheck unterziehen wird, einen wichtigen Mosaikstein für die Offensive gesichert. Breel Embolo konnte nach der langwierigen Mittelfußverletzung gegen Ende des Trainingslagers ins Mannschaftstraining teilintegriert werden. Auch Rekonvaleszent Lars Stindl verzeichnete sichtbare Fortschritte.

Wichtig zudem: Neue Verletzte kamen in Rottach-Egern nicht hinzu. Alassane Plea wurde beim Test gegen Vallecano aufgrund von leichten muskulären Problemen nach der intensiven Belastung geschont. "Wir sind happy, dass Breel und Lars in der Woche mit dabei waren. Die beiden Jungs haben sich gefreut, die Mannschaft auch. Breel darf wieder mit dem Ball arbeiten und steigt dann hoffentlich bald komplett ein. Es ist wichtig, dass wir für vorne Optionen haben", sagte Rose. Auf Stindl allerdings muss der Coach noch einige Zeit verzichten: Die Rückkehr von Borussias Kapitän zieht sich nach dem Schienbeinbruch voraussichtlich bis in den Herbst hinein.

Am Mittwoch wird wieder trainiert - dann wohl mit Thuram

Ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist mit dem Ende des Trainingslagers abgeschlossen. Und es zeigt sich, dass die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt. Der neue Ansatz auf dem Platz sorgt offenkundig für frische Impulse, die Spieler versuchen mit hohem Engagement die Vorgaben umzusetzen und ziehen voll mit. "Es ist spannend zu sehen, wie die Jungs alles Neue aufsaugen. Es passt wirklich sehr gut zusammen. Und das ist es, was ich mir bei meiner Entscheidung für Marco erhofft hatte", sagte Sportdirektor Max Eberl. "Meine Vorstellung, dass es zwischen Marco Rose und unserer Mannschaft funktionieren könnte, ist jetzt auf dem Platz zu sehen."

Am Montag und Dienstag haben die Borussen frei. Die Vorbereitung wird am Mittwochnachmittag fortgesetzt - dann, läuft bei den medizinischen Untersuchungen alles nach Plan, erstmals mit Neuzugang Thuram.