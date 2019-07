Zidane hofft auf baldigen Bale-Abgang: "Das wäre das Beste"

Beim Test gegen Bayern war er schon nicht mehr dabei: Real Madrid wird Gareth Bale (30) wohl in den kommenden Tagen verkaufen - das hat Zinedine Zidane sehr deutlich gesagt.

Es mutet nach wie vor seltsam an, dass ein Spieler, der so viele wichtige Tore für Real Madrid geschossen hat, so ungeliebt ist beim Klub, Trainer und den Fans. Jetzt scheint das Kapitel mit Gareth Bale dann doch ein Ende zu finden. "Wir hoffen, dass er bald geht", erklärte Zidane nach der 1:3-Testpleite gegen Bayern überraschend deutlich. "Das wäre das Beste für alle. Wir arbeiten an einem Transfer zu einem neuen Team."

Gegen die Münchner war Bale schon nicht mehr im Kader, wohin sein Weg führt, ist nach wie vor unklar. "Ich habe persönlich nichts gegen ihn", so Zidane weiter. "Aber es gibt Zeiten, da muss man Dinge tun, weil sie getan werden müssen. Ich muss Entscheidungen treffen." In 24 oder 48 Stunden, "das weiß ich nicht genau", werde sich die Situation "für alle" geändert haben.

Drei Jahre steht Bale, 2013 für 101 Millionen Euro von Tottenham gekommen, bei Real noch unter Vertrag, soll um die 20 Millionen Euro Gehalt pro Saison einstreichen. Bereits in der vergangenen Saison war der Waliser immer mehr aufs Abstellgleis gerückt, traf in 42 Einsätzen (oft als Joker) 14-mal und bereitete sieben Tore vor. Als er jüngst zum Trainingsauftakt erschienen war, hatten ihn Real-Fans sogar ausgebuht.

Bale sammelte in seinen sechs Jahren in der spanischen Hauptstadt 14 Titel ein, war unter anderem im Copa-del-Rey-Finale 2014 mit seinem Solo-Lauf gegen Barcelonas Marc Bartra der Goldene Torschütze und auch im Champions-League-Endspiel 2014 gegen Atletico derjenige, der die Weichen in der Verlängerung auf Sieg gestellt hatte.