Spanien fordert Frankreich bei der U-19-EM

Spanien und Portugal folgen Frankreich bei der U-19-EM in Armenien ins Halbfinale. Ein viertes K.-o.-Runden-Ticket wird am Sonntag vergeben.

Spanien hatte das Aus in der Gruppenphase am Samstag bereits vor Augen, konnte dies im dritten und letzten Endrunden-Gruppenspiel gegen Italien aber noch abwenden. Als Italiens Davide Merola in der 35. Minute die Azzurri mit einem direkt verwandelten Freistoß in Front brachte, wäre das Ergebnis gleichbedeutend mit dem Weiterkommen der Italiener und dem Aus der Spanier gewesen. Doch das Team um den Dortmunder Sergio Gomez zeigte eine passende Reaktion und drehte nach der Pause das Spiel: Zunächst unterlief Lorenzo Gavioli ein Eigentor (61.), dann traf Kapitän Ruiz per Elfmeter zum 2:1, nachdem er selbst zu Fall gebracht worden war. Spätestens als die Italiener, die unbedingt einen Sieg brauchten, in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Iyenoma Udogie in Unterzahl waren, war die Partie entschieden.

Mit den Spaniern ziehen aus Gruppe A die Portugiesen ins Halbfinale ein. Gegen Gastgeber Armenien fuhren die Iberer einen klaren 4:0-Sieg ein, durch den sie sich auch den Gruppensieg sicherten. Vitor Ferreira per Elfmeter (34.), Joao Mario (50.) und zweimal der eingewechselte Tiago Gouveia (67., 88.) erzielten die Tore.

Die Spanier als Gruppenzweiter kennen ihren Halbfinal-Gegner bereits: Am kommenden Mittwoch werden es Sergie Gomez und Co. mit den Franzosen zu tun bekommen, die nach zwei Siegen über die Schweiz (3:2) und Israel (3:0) Platz eins in Gruppe B bereits sicher haben. Wer sich den zweiten Rang und damit ein Halbfinalduell mit Portugal sichert, wird am Sonntag ausgespielt: Dann treffen ab 19 Uhr Irland und Tschechien aufeinander, beide haben bisher einen Zähler auf dem Konto. Beide müssen darauf hoffen, dass parallel Frankreich gegen Norwegen punktet, das bisher zwei Zähler sammelte und mit einem eigenen Sieg Platz zwei sicher hätte.