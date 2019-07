Boateng reist vorzeitig ab - Lob von Rummenigge

Für Abwehrspieler Jérôme Boateng endet die USA-Reise des FC Bayern München vorzeitig. Der 30-jährige Innenverteidiger fliegt "aus privaten Gründen" schon am Sonntag von Houston zurück nach München. Dies teilte der Rekordmeister wenige Stunden vor dem Testspiel gegen Real Madrid mit.

Boateng soll noch zum Kader für das Real-Spiel gehören, wie die Münchner der dpa bestätigten. Die Bayern reisen am Montag noch weiter nach Kansas City für ein abschließendes Spiel im Rahmen des International Champions Cups gegen AC Mailand.

Da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Karl-Heinz Rummenigge über Boatengs Zukunft

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich kurze Zeit vor der Nachricht von Boatengs Heimreise in Houston noch positiv über das bisherige Auftreten von Boateng in der Saisonvorbereitung geäußert. "Er hat das gut gemacht, er hat sich top vorbereitet auf diese Reise. Er kam mit bestem Gewicht und schon einer gewissen Fitness. Da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen", äußerte sich Rummenigge zu dem Abwehrspieler, dem Präsident Uli Hoeneß am Ende der vergangenen Saison einen Vereinswechsel dringend empfohlen hatte.

"Wir müssen schauen, was am Transfermarkt passiert", erklärte nun Rummenigge. Dann werde es ein finales Gespräch mit Boateng geben, "wie wir vorgehen."

Boateng selbst hatte zuletzt wenig über seine Zukunft gesprochen, vielmehr wollte der Ex-Nationalspieler wieder angreifen beim Rekordmeister.