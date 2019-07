Darmstadt verliert - Honsak und Platte verletzen sich

Der SV Darmstadt 98 hat die Generalprobe für den Zweitliga-Start nächste Woche Sonntag beim Hamburger SV verpatzt: Am heimischen Böllenfalltor unterlagen die Lilien nach einer durchwachsenen Leistung mit 0:1 (0:1) gegen Vitesse Arnheim. Schwerer als die Niederlage gegen den niederländischen Erstligisten könnten aber zwei Verletzungen wiegen. Besonders bei Mathias Honsak, der kurz nach der Pause umknickte und vom Platz humpelte, sah es übel aus.

Trainer Dimitrios Grammozis sprach nach dem Spiel von einer Sprunggelenks-Verletzung des 22-jährigen Österreichers und gab zumindest leichte Entwarnung. Er hoffe sogar, dass Honsak schon in der neuen Woche wieder das Training aufnehmen könne. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Honsak wäre der dritte verletzte Zugang nach Erich Berko und Braydon Manu, die den Saisonstart verpassen werden.

Zweites Sorgenkind war am Samstag Felix Platte, der erst nach einer Stunde eingewechselt worden war und wenige Minuten später schon wieder vom Feld ging. Den schon von etlichen Verletzungen heimgesuchten 23-Jährigen plagten Probleme im hinteren Oberschenkel. Auch hier ist noch offen, ob und gegebenenfalls wie lange Platte nicht zur Verfügung stehen wird.

Gegen Arnheim zeigten die Darmstädter in der ersten Halbzeit zwar einige gefällige Aktionen und kamen besonders über die rechte Seite und Marcel Heller immer wieder durch. Das letzte Zuspiel kam aber selten an, die einzige klare Chance der gesamten Partie hatte Marvin Mehlem mit einem Freistoß an die Latte.

Defensiv standen die 98er vor 2 050 Zuschauern meist sicher, ließen sich aber beim Tor des Tages durch Tim Matavz (früher Augsburg und Nürnberg) überrumpeln. Nach der Pause kontrollierte der letztjährige Erstliga-Fünfte der Eredivisie meist die Partie. Beim deutschen Zweitligisten, der kaum noch in die Zweikämpfe fand, lief hingegen nicht mehr viel zusammen.