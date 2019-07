Wriedt: "Das wird einfach bestraft"

Nach acht Jahren Abwesenheit ist der FC Bayern München II zurück in der 3. Liga. Die Auftaktpartie ging nach rasanten 90 Minuten allerdings verloren. Trainer Sebastian Hoeneß wollte jedoch die mangelnde Erfahrung nicht als Ausrede gelten lassen.

Der FC Bayern München II musste sich bei seiner Drittliga-Rückkehr spät doch noch den Würzburger Kickers geschlagen geben. Zwar erzielt Wriedt in der 77. Minute den umjubelten Ausgleich - die Freude darüber hielt allerdings nur exakt drei Minuten. Kaufmann düpierte Senkbeil und versenkte das Leder aus spitzem Winkel ins lange Eck. Zwei Minuten später machte Gnaase mit einem Traumtor in den rechten Winkel den Deckel drauf.

Nach der Partie zeigte sich Torschütze Kwasi Okyere Wriedt trotz der Niederlage am "Magenta-Sport" Mikrofon nicht unzufrieden: "Wir haben ganz gut gespielt, aber null Punkte. Wir können auf der Leistung aufbauen glaube ich. Für viele war dass das erste Drittligaspiel und es ist natürlich auch eine Umstellung, wenn du aus der Jugend kommst und direkt gegen so einen starken Gegner spielst. Aber ich glaube, wir haben gut dagegengehalten und hätten vielleicht - wenn wir das 1:1 länger halten - auch einen Punkt mitnehmen können."

Warum es am Ende nicht gereicht hat, analysierte der Ghanaer auch gleich mit: "Ich glaube, in der Regionalliga werden die Fehler nicht so bestraft wie hier. Ich glaube, das 2:1 macht er (Kaufmann, Anm. d. Red.) mit einer super Einzelaktion, aber das kann man vielleicht auch ein bisschen besser verteidigen. Beim 3:1 sehen wir auch nicht so gut aus - das wird einfach bestraft, da müssen draus lernen und es nächste Woche besser machen."

Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis - ich bin zufrieden mit einzelnen Spielphasen. Sebastian Hoeneß, Trainer des FC Bayern Münch II

Hoeneß sah nach der Partie nicht alles negativ: "Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis - ich bin zufrieden mit einzelnen Spielphasen. Ich glaube schon, dass wir heute über weite Strecken dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt haben, aber es geht am Ende darum, Spiele zu gewinnen und nach dem 1:1 haben wir gefühlt einen Tick zurückgefahren und dass kannst du dir einfach nicht erlauben."

Allerdings wollte der Trainer - im Gegensatz zu seinem Stürmer - nicht die mangelnde Erfahrung als Ausrede gelten lassen: "Ich wollte eigentlich nicht nach dem ersten Spiel die Karte ziehen: 'Wir sind unerfahren und müssen Lehrgeld zahlen'. Nein. Ich habe das Spiel heute so gesehen, dass wir es hätten in unsere Richtung lenken können. Klar war es dann abgezockt in der Situation (Nach dem 1:1, Anm. d. Red.), aber ich glaube, das Spiel kann an der ein oder anderen Stelle in die andere Richtung gehen."

Der Coach der Zweitvertretung des Rekordmeisters geht davon aus, dass diese Fehler abgestellt werden: "Das werden wir schon nächste Woche besser machen." Allerdings müssen sie es auch besser machen, denn nächste Woche Freitag (LIVE! 19 Uhr auf kicker.de) kommt Aufstiegskandidat Uerdingen nach München.