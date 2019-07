Korpatsch und Siegemund: Ihre Final-Träume platzen

Das Endspiel vor Augen hatten am Samstag zwei deutsche Tennisspielerinnen: In Lausanne galt es im Halbfinale für Tamara Korpatsch gegen die Französin Alizé Cornet, in Bukarest duellierte sich Laura Siegemund mit der Rumänin Patricia Maria Tig. Das Duo verlor jeweils in zwei Sätzen.

Finale von Bukarest verpasst: Laura Siegemund. imago images