Schatten und Licht - Bierofka: "Das reicht nicht"

Zwei grundverschiedene Seiten offenbarte der TSV 1860 München im Eröffnungsspiel der 3. Liga gegen Preußen Münster, am Ende mussten sich die Hausherren mit einem Zähler begnügen (1:1). Nach schwacher erster Hälfte zeigten die Löwen in den zweiten 45 Minuten, was sie vor eigener Kulisse mit den Fans im Rücken leisten können. Trainer Daniel Bierofka fand hinterher dennoch klare Worte.

Uninspiriert, harmlos, zu lieb - so präsentierten sich die Münchner im ersten Durchgang vor den erwartungsfreudigen Anhängern. So unglücklich das 0:1 durch Julian Schauerte nach einer guten halben Stunde in der Entstehung dann auch war, so folgerichtig fiel es auch. Dass Münsters Torschütze sich zuvor zu einfach gegen Philipp Steinhart und Daniel Wein durchgesetzt hatte, passte ins Bild.

"Wir haben am Anfang versucht, ein bisschen Fußball zu spielen, und ein bisschen reicht auf diesem Niveau nicht", resümierte Bierofka nach Spielende gewohnt direkt bei "Magenta Sport" und dürfte dabei wohl auch die Situation vor dem Gegentreffer im Kopf gehabt haben. "Wir hatten keinen Mut, keine Überzeugung." Erst nach dem Seitenwechsel und dem überraschenden Ausgleich durch Steinhart vom Elfmeterpunkt (51.) zeigten die Löwen ihr anderes Gesicht.

Angetrieben von einer prächtigen Kulisse agierten sie plötzlich entschlossen, torgefährlich und aggressiv - und drängten die Gäste in deren Hälfte. Dass die Münchner sich hinterher trotzdem "nur" mit einem Zähler begnügen mussten, lag nicht zuletzt auch an der starken Gegenwehr der Münsteraner Abwehr. Dennoch hätte Sascha Mölders wenige Minuten vor dem Abpfiff das 2:1 besorgen können, stattdessen landete sein Schuss knapp über dem Gehäuse.

"So schlecht, wie unsere erste Hälfte war, so gut war die zweite", analysierte Bierofka, der sich von der späten Einwechslung Timo Gebharts noch mal einen Extra-Push erhofft hatte, die Reaktion seines Teams. Das Happy End blieb aus, doch so wie nach dem Ausgleich soll es aus Sicht des Löwen-Trainers öfter aussehen: "In der zweiten Hälfte hat man dann gesehen, wie viel Power wir haben."